Money Dogs began as a Play-to-Earn (P2E) meme token on the TON blockchain. MDOGS has experienced rapid growth, reaching over 23 million total users, more than 6.7 million wallet connections, over 1 million daily active users (DAU), and 300,000+ paying users. It is now evolving into a platform that includes a Game Center and Launchpool to keep the community engaged. Its target audience includes TON meme coin enthusiasts and Web3 supporters who are passionate about integrating Web2 features into Web3.

