Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars.

Nom de la cryptomonnaieMASKSOL

ClassementNo.1215

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.37%

Offre en circulation999,771,729

Offre maximale999,771,729

Offre totale999,771,729

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.021338215673913336,2025-06-12

Prix le plus bas0.004530114501800171,2025-07-21

Blockchain publiqueSOL

