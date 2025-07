LYUM

Layerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain

Nom de la cryptomonnaieLYUM

ClassementNo.5453

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale300,000,000

Offre totale300,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.049932232435567984,2023-08-28

Prix le plus bas0.000220341214650122,2023-06-22

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLayerium is The Next Gen Layer 2 Blockchain scaling any existing EVM Blockchain

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.