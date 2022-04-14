LUMA

Luma est un DEX innovant axé sur le DePIN sur la blockchain BNB, s'imposant comme le premier marché de liquidité natif dédié aux réseaux d'infrastructures physiques décentralisées (DePIN).

Nom de la cryptomonnaieLUMA

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLuma est un DEX innovant axé sur le DePIN sur la blockchain BNB, s'imposant comme le premier marché de liquidité natif dédié aux réseaux d'infrastructures physiques décentralisées (DePIN).

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.