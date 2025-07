LOE

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Nom de la cryptomonnaieLOE

ClassementNo.2965

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.38%

Offre en circulation13,763,427

Offre maximale200,000,000

Offre totale200,000,000

Taux de circulation0.0688%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.151237065924299,2024-03-30

Prix le plus bas0.002502093505645692,2025-06-07

Blockchain publiqueMATIC

IntroductionLegends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.