Lnfi Network libère le potentiel du DeFi multi-actifs sur le Lightning Network grâce à une infrastructure financière de nouvelle génération, permettant aux utilisateurs de trader, générer des revenus et gérer des actifs tels que le Bitcoin, les Taproot Assets et les actifs RGB via LightningFi.

Nom de la cryptomonnaieLN

ClassementNo.1989

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.73%

Offre en circulation94,916,421.278764

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale150,000,000

Taux de circulation0.0949%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.05001155640310774,2025-07-25

Prix le plus bas0.01459457357577082,2025-10-11

Blockchain publiqueBSC

