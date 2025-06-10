LIBERTY

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Nom de la cryptomonnaieLIBERTY

ClassementNo.714

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.28%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.14452529982945186,2025-08-15

Prix le plus bas0.014208785126696658,2025-06-10

Blockchain publiqueBSC

