La nouvelle étape du fandom de la pop culture. Un mouvement mondial, né du numérique, qui permet à chacun, partout dans le monde, de s'immerger dans la culture et l'identité du divertissement coréen. $KPOP est l'espace où les fandoms du monde entier se rassemblent, et où artistes, marques et fans se rencontrent.
Nom de la cryptomonnaieKPOP
ClassementNo.1857
Capitalisation boursière$0.00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00
Part de marché%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%
Offre en circulation6,484,200,010.16
Offre maximale8,000,000,000
Offre totale8,000,000,000
Taux de circulation0.8105%
Date d'émission--
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique0.001003499785734869,2025-07-15
Prix le plus bas0.000231849012935411,2025-09-26
Blockchain publiqueETH
Secteur
Réseaux sociaux
