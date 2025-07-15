KPOP

La nouvelle étape du fandom de la pop culture. Un mouvement mondial, né du numérique, qui permet à chacun, partout dans le monde, de s'immerger dans la culture et l'identité du divertissement coréen. $KPOP est l'espace où les fandoms du monde entier se rassemblent, et où artistes, marques et fans se rencontrent.

Nom de la cryptomonnaieKPOP

ClassementNo.1857

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation6,484,200,010.16

Offre maximale8,000,000,000

Offre totale8,000,000,000

Taux de circulation0.8105%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.001003499785734869,2025-07-15

Prix le plus bas0.000231849012935411,2025-09-26

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

