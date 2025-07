KIKI

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

Nom de la cryptomonnaieKIKI

ClassementNo.2071

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation999,987,629

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10028495736458118,2024-12-26

Prix le plus bas0.000869098371708514,2025-07-25

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

