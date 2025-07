KERMIT

Kermit is back, mother froggers. Emerging from Sesame Street, Kermit has matured into a degen frog ready to dominate the Solana blockchain. However, Kermit can't tolerate Pepe, his archenemy. In simpler terms, $KERMIT is the most memeable frog coin on Solana, here to rival the most memeable frog coin on Ethereum. Only one frog can reign supreme, and that will be $KERMIT, the one and only Pepe killer.

Nom de la cryptomonnaieKERMIT

ClassementNo.5737

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.016831038280282585,2024-03-19

Prix le plus bas0.000034062843888437,2025-04-07

Blockchain publiqueSOL

IntroductionKermit is back, mother froggers. Emerging from Sesame Street, Kermit has matured into a degen frog ready to dominate the Solana blockchain. However, Kermit can't tolerate Pepe, his archenemy. In simpler terms, $KERMIT is the most memeable frog coin on Solana, here to rival the most memeable frog coin on Ethereum. Only one frog can reign supreme, and that will be $KERMIT, the one and only Pepe killer.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.