KDG

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

Nom de la cryptomonnaieKDG

ClassementNo.2888

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation531 000 869

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale951 000 965

Taux de circulation0.531%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.28055618,2021-04-11

Prix le plus bas0,2021-06-13

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

