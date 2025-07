KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Nom de la cryptomonnaieKDA

ClassementNo.272

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.27%

Offre en circulation324,731,390.24205

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3247%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique28.246047910135935,2021-11-11

Prix le plus bas0.12130507,2021-01-11

Blockchain publiqueKDA

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.