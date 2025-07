ISLM

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Nom de la cryptomonnaieISLM

ClassementNo.9323

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation1,984,509,605.0268173

Offre maximale0

Offre totale20,222,976,444.692234

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08164389016452497,2024-11-13

Prix le plus bas0.02059762751860959,2025-02-03

Blockchain publiqueISLMEVM

Secteur

Réseaux sociaux

