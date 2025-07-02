GOOGLX

Alphabet xStock (GOOGLx) est un certificat tracker émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. GOOGLx suit le cours de l’action Alphabet Inc. de classe A (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché crypto un accès conforme aux réglementations au prix de l'action Alphabet Inc. de classe A, tout en préservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieGOOGLX

ClassementNo.1454

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)16,227.76%

Offre en circulation22,599.23239465

Offre maximale

Offre totale22,599.23239465

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique255.93036021006833,2025-09-19

Prix le plus bas169.44795144400413,2025-07-02

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

Loading...