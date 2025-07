GMRX

GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

Nom de la cryptomonnaieGMRX

ClassementNo.1477

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation41,957,353,828

Offre maximale100,000,000,000

Offre totale99,415,929,407

Taux de circulation0.4195%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03936706568110153,2024-03-26

Prix le plus bas0.000096921369419995,2025-04-09

Blockchain publiqueBSC

IntroductionGAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.