GCOTI

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

Nom de la cryptomonnaieGCOTI

ClassementNo.5307

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1540755162987332,2024-02-26

Prix le plus bas0.00780495783432385,2025-07-23

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.