Nom de la cryptomonnaieG3

ClassementNo.2023

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.77%

Offre en circulation319,491,599

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2922234174180699,2024-04-09

Prix le plus bas0.003085622331874867,2025-07-27

Blockchain publiqueARB

IntroductionGAM3S.GG is the #1 web3 gaming superapp that showcases over 500+ games, reviews, guides, news, and allows players to engage with their favorite games through quests, analytics and more with over 1M registered users.

