FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

Nom de la cryptomonnaieFXS

ClassementNo.167

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)43.06%

Offre en circulation88,759,006.92581086

Offre maximale99,681,495.59113361

Offre totale99,681,495.59113361

Taux de circulation0.8904%

Date d'émission2020-12-21 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique42.67301505828751,2022-04-03

Prix le plus bas1.2509860587875596,2025-03-11

Blockchain publiqueETH

