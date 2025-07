FUCOIN

WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

Nom de la cryptomonnaieFUCOIN

ClassementNo.2070

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation194 529 579 979

Offre maximale10 000 000 000 000

Offre totale10 000 000 000 000

Taux de circulation0.0194%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000362901063758805,2025-02-07

Prix le plus bas0.000000039581112066,2024-08-09

Blockchain publiqueBSC

IntroductionWHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.