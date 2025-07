FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Nom de la cryptomonnaieFTN

ClassementNo.201

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14.10%

Offre en circulation436,261,513

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale880,000,000

Taux de circulation0.4362%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.609787964258712,2025-07-27

Prix le plus bas0.3849164880140255,2023-01-20

Blockchain publiqueFTN

IntroductionFTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.