FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Nom de la cryptomonnaieFST

ClassementNo.1307

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.34%

Offre en circulation81,853,010

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0818%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16619478956911515,2025-09-20

Prix le plus bas0.025653004858575232,2025-08-25

Blockchain publiqueBSC

