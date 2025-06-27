FROGGIE

Froggie ($Froggie) est une cryptomonnaie ancrée dans la culture des memes, que certains utilisateurs qualifient de « version chinoise de Pepe ».

Nom de la cryptomonnaieFROGGIE

ClassementNo.3553

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0900423722044794,2025-09-10

Prix le plus bas0.000943851277787579,2025-06-27

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.