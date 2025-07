FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

Nom de la cryptomonnaieFLIX

ClassementNo.1608

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation250,758,585

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale357,242,302

Taux de circulation0.2507%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.49346043293993547,2024-01-26

Prix le plus bas0.008802316467692745,2025-07-05

Blockchain publiqueOMNIFLIX

IntroductionOmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.