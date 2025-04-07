FAIR3

The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain.

Nom de la cryptomonnaieFAIR3

ClassementNo.989

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation935,814,213

Offre maximale935,814,213

Offre totale935,814,213

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.044557961562136685,2025-08-04

Prix le plus bas0.010376833874808429,2025-04-07

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

