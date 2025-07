FACT

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

Nom de la cryptomonnaieFACT

ClassementNo.1634

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.07%

Offre en circulation1,059,451.08681685

Offre maximale0

Offre totale1,059,451.08681685

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique110.14399679956479,2024-03-01

Prix le plus bas1.7893721466391157,2025-07-01

Blockchain publiqueFACT

Secteur

Réseaux sociaux

