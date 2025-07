ETP

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

Nom de la cryptomonnaieETP

ClassementNo.4390

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale86,453,358.14220613

Taux de circulation0%

Date d'émission2017-02-11 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.117 USDT

Sommet historique6.239649772644043,2017-06-06

Prix le plus bas0.003103566060296761,2025-03-13

Blockchain publiqueETP

IntroductionMetaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.