ETHF

Ethereumfair (ETHF) is an innovative Proof of Work (PoW) public blockchain that enables users to leverage AI computational power for PoW mining, positioning ETHF as a true "AI-native token." By combining meme culture with advanced AI technology, Ethereumfair aims to provide a stable, efficient, and decentralized blockchain ecosystem for its users and developers. Through the collaborative efforts of its miners and community, it has achieved enhanced network performance and fostered strong community engagement.

Nom de la cryptomonnaieETHF

ClassementNo.4126

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale210,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique20.72892674671695,2022-09-16

Prix le plus bas0.004475860012881291,2024-10-06

Blockchain publiqueDIS

Secteur

Réseaux sociaux

