ELONDOGE

ELON DOGE is not just another meme coin; it's a vibrant community-driven project that blends cutting-edge technology with the lighthearted charm of internet culture. Our project is underpinned by a robust and secure blockchain infrastructure, ensuring transparency and reliability. The $ELONDOGE token serves as a medium for fostering community engagement, allowing users to participate in governance decisions and shaping the direction of the project.

Nom de la cryptomonnaieELONDOGE

ClassementNo.7612

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale420,000,000,000,000,000

Offre totale420,000,000,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.00000000001019633,2023-12-09

Prix le plus bas0.000000000000035314,2023-12-11

Blockchain publiqueBSC

IntroductionELON DOGE is not just another meme coin; it's a vibrant community-driven project that blends cutting-edge technology with the lighthearted charm of internet culture. Our project is underpinned by a robust and secure blockchain infrastructure, ensuring transparency and reliability. The $ELONDOGE token serves as a medium for fostering community engagement, allowing users to participate in governance decisions and shaping the direction of the project.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.