Devap AI combines DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and AI, leveraging the power of decentralized blockchain technology and artificial intelligence to revolutionize the e-cigarette experience.Our platform connects e-cigarette users worldwide, creating a global decentralized network that fosters community and innovation. Through a virtual space, users can share their vaping data, receive rewards, and engage in a vibrant ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieDVA

ClassementNo.8857

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6285994475742057,2025-01-19

Prix le plus bas0.000680796250322145,2025-03-07

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

