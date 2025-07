DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

Nom de la cryptomonnaieDOP

ClassementNo.1860

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation8,733,406,525

Offre maximale23,447,160,768

Offre totale23,348,000,000

Taux de circulation0.3724%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03574328299710751,2024-07-05

Prix le plus bas0.000169563397946452,2025-07-08

Blockchain publiqueETH

