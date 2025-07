DKS

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieDKS

ClassementNo.3953

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale2,960,503,000

Offre totale2,960,503,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11068648495285907,2022-04-28

Prix le plus bas0.000033350645601496,2025-06-22

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

