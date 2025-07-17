DFDVX

DFDV xStock (DFDVx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. DFDVx suit directement le prix de l'action DeFi Development Corp (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action DeFi Development Corp, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

Nom de la cryptomonnaieDFDVX

ClassementNo.1913

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)284.94%

Offre en circulation120,998.78860701

Offre maximale69,998.89

Offre totale120,998.78860701

Taux de circulation1.7285%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique32.454701604888875,2025-07-17

Prix le plus bas13.026148792297434,2025-08-06

Blockchain publiqueSOL

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

Loading...