The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

Nom de la cryptomonnaieDFC

ClassementNo.1955

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.37%

Offre en circulation26,563,279

Offre maximale200,000,000

Offre totale199,999,999

Taux de circulation0.1328%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.9396355203834914,2024-04-10

Prix le plus bas0.04962009462426738,2025-07-02

Blockchain publiqueTONCOIN

