DEF-AI is a decentralized AI infrastructure protocol that enables intelligent, real-time computation within the blockchain ecosystem. It connects AI workload requests to a distributed network of GPU-powered compute nodes using on-chain routing and smart contracts. This allows developers to integrate advanced AI capabilities—such as image generation, natural language processing, and data analytics—directly into decentralized applications (dApps).

