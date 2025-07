DEDA

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

Nom de la cryptomonnaieDEDA

ClassementNo.5075

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale2,540,000,000

Offre totale2,540,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.0012066246202673,2024-12-08

Prix le plus bas0.11535013232278021,2025-03-05

Blockchain publiqueBSC

IntroductionDedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.