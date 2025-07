DARK

$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

Nom de la cryptomonnaieDARK

ClassementNo.1636

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.53%

Offre en circulation999,957,849

Offre maximale999,957,849

Offre totale999,957,849

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04589553295161265,2025-04-23

Prix le plus bas0.002394539315468919,2025-07-01

Blockchain publiqueSOL

Introduction$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.