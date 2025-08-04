DARKSTAR

DarkStar est un jeu spatial amusant et multiplateforme qui combine les univers Web2 et Web3. Facile à prendre en main, il s'agit d'un jeu d'avions à progression par niveaux. Les joueurs peuvent vivre une aventure palpitante à travers des combats, des affrontements de boss, du pilotage automatique, et plus encore. Ils peuvent aussi améliorer leur vaisseau pour rester motivés. Grâce à des systèmes d'IA en temps réel intégrés, le gameplay devient dynamique, avec des missions assistées par l'IA et des stratégies personnalisées qui offrent à chacun une expérience unique.

Nom de la cryptomonnaieDARKSTAR

ClassementNo.697

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.56%

Offre en circulation293,333,334

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2933%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.161582695041003,2025-08-05

Prix le plus bas0.055093699723331745,2025-08-04

Blockchain publiqueBSC

