CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Nom de la cryptomonnaieCVX

ClassementNo.119

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)77.51%

Offre en circulation98,665,398.01769131

Offre maximale0

Offre totale99,912,086.12277159

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique62.68817812800717,2022-01-01

Prix le plus bas1.4333339308751847,2024-11-04

Blockchain publiqueETH

IntroductionConvex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.