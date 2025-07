CSTARS

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Nom de la cryptomonnaieCSTARS

ClassementNo.1922

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation42,069,696,969

Offre maximale42,069,696,969

Offre totale42,069,696,969

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.002515086785280242,2024-12-23

Prix le plus bas0.000029052516570954,2025-07-15

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

