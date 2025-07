COPI

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

Nom de la cryptomonnaieCOPI

ClassementNo.872

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation1,032,482,698

Offre maximale3,840,000,000

Offre totale3,840,000,000

Taux de circulation0.2688%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.13518499875946785,2023-12-16

Prix le plus bas0,2022-11-25

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

