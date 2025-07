CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieCBPAY

ClassementNo.2391

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation3,680,656,565

Offre maximale40,000,000,000

Offre totale40,000,000,000

Taux de circulation0.092%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.001363895631335368,2024-11-25

Prix le plus bas0.00003737095025703,2025-06-02

Blockchain publiqueXDB

Secteur

Réseaux sociaux

