CBL

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Nom de la cryptomonnaieCBL

ClassementNo.2061

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation198,744,469.7935509

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1987%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04105825377585688,2024-11-19

Prix le plus bas0.002902456239858112,2025-03-18

Blockchain publiqueARB

IntroductionCredbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.