CAM

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

Nom de la cryptomonnaieCAM

ClassementNo.957

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.17%

Offre en circulation325,415,728

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale917,499,341

Taux de circulation0.3254%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19493305530344174,2025-01-29

Prix le plus bas0.04475750880789602,2025-01-17

Blockchain publiqueCAMINO

