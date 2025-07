BVT

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

Nom de la cryptomonnaieBVT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

