PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Nom de la cryptomonnaieBUNNY

ClassementNo.3021

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11.43%

Offre en circulation510,232

Offre maximale1,000,000

Offre totale910,789

Taux de circulation0.5102%

Date d'émission2021-04-12 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique553.31998667,2021-04-27

Prix le plus bas0.04512060669859712,2025-04-07

Blockchain publiqueBSC

