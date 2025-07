BUCKAZOIDS

Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world.

Nom de la cryptomonnaieBUCKAZOIDS

ClassementNo.4694

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale999,917,944.27

Offre totale999,917,944.27

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.004920472604161953,2025-05-27

Prix le plus bas0.00068639514732805,2025-07-11

Blockchain publiqueSOL

