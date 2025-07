BSCS

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Nom de la cryptomonnaieBSCS

ClassementNo.2268

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation269,957,373.89109445

Offre maximale500,000,000

Offre totale392,544,039.9710944

Taux de circulation0.5399%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.26045351,2021-05-02

Prix le plus bas0.001852045416657116,2025-03-11

Blockchain publiqueBSC

