BROCK

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

Nom de la cryptomonnaieBROCK

ClassementNo.1757

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.46%

Offre en circulation94,951,280.88337019

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.9495%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3071318856664576,2024-03-13

Prix le plus bas0.000052978131291244,2023-07-12

Blockchain publiqueETH

Secteur

