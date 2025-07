BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Nom de la cryptomonnaieBOO

ClassementNo.1523

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.62%

Offre en circulation9,390,930.32215674

Offre maximale13,666,000

Offre totale9,390,930.32215674

Taux de circulation0.6871%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique39.99008268429096,2021-11-08

Prix le plus bas0.250611104420171,2025-04-06

Blockchain publiqueSONIC

