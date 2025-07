BLUR

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Nom de la cryptomonnaieBLUR

ClassementNo.183

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.30%

Offre en circulation2,441,926,801.4174275

Offre maximale0

Offre totale3,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique45.97859046830362,2023-02-13

Prix le plus bas0.06172254040512737,2025-06-22

Blockchain publiqueETH

